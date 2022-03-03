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    Премьер-Министр РК провел заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам

    3 Марта 2022, 22:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передаетМИА «Казинформ».

    В рамках совещания обсуждены вопросы отраслевых направлений экономики, транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.
    На текущий момент Правительство РК совместно с НПП «Атамекен», МФЦА и отраслевого бизнеса ведет расчеты потенциального санкционного сценария с конкретными рисками и влиянием на экономику Казахстана, а также возможными контрмерами для купирования негативного эффекта.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Премьер-министр РК
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