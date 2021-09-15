Премьер-Министр РК провел заседание Инвестштаба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Инвестиционного штаба под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов министерством экологии, геологии и природных ресурсов, АО «НУХ «Байтерек», а также акиматами Жамбылской и Акмолинской областей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что целевой объем привлекаемых МЭГПР инвестиций в основной капитал в сферах экологии, геологии, рыбного, лесного и водного хозяйства на 2021-2025 годы составляет 2,5 трлн тенге.

Пул инвестиционных проектов включает строительство мусоросжигательных заводов «Waste to Energy» в городах Нур-Султан, Актобе, Шымкент, Усть-Каменогорск, Караганда и Алматы, расширение сотрудничества с иностранными партнерами в сфере геологического изучения недр, развитие рыбоводных хозяйств с замкнутым циклом водообеспечения, прудовых и садковых рыбоводных хозяйств, организация морского рыболовства на Каспийском море, строительство заводов по комбикормам, переработке цист артемии и др.

В целях развития экологического туризма в лесном фонде будут реализованы проекты по формированию необходимой инфраструктуры в государственных национальных природных парках Иле-Алатау, Чарын, «Көлсай көлдері», «Алтын-Эмель» и др. В сфере водного хозяйства планируется реконструкция и модернизация Тасоткельского магистрального канала в Жамбылской области, Большого Алматинского канала, водохозяйственных и гидромелиоративных систем Алматинской области, строительство водовода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области.

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов доложил о том, что в портфеле Банка развития Казахстана (БРК) 61 инвестиционный проект и 16 предэкспортных операций на общую сумму 7,1 трлн тенге.

За 6 месяцев т.г. БРК профинансировал 5 инвестиционных проектов на 47 млрд тенге в сферах возобновляемой энергетики, автомобилестроения, ГМК и туризма и 14 экспортных операций на 67,9 млрд тенге. Одобрено к финансированию 4 инвестпроекта в сферах логистики, стройиндустрии, возобновляемой энергетики, ГМК, а также 2 предэкспортные операции на сумму 211 млрд тенге.

По линии Фонда развития промышленности профинансировано 198 проектов на общую сумму 45,88 млрд тенге по обновлению сельскохозяйственной техники, автобусного парка, грузовых вагонов, коммунальной и пожарной техники, поддержке отечественных автопроизводителей и др.

В рамках развития АПК дочерними структурами АО «НУХ «Байтерек» в I полугодии 2021 г. выдано 14397 займов на сумму 282,5 млрд тенге. Всего до конца т.г. планируется профинансировать сектор в объеме 388,3 млрд тенге, выдать 373 ед. гарантий на 831 млн тенге.

Председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов доложил о том, что специальное инвестиционное подразделение «Task Force» прорабатывает 57 проектов на сумму более $12 млрд в сферах АПК, химической и горно-металлургической промышленности, фармацевтики, энергетики, производства строительных материалов, транспорта и логистики.

Заместитель акима Жамбылской области Алмас Мадиев отметил, что на 2021-2025 годы акиматом сформирован пул из 107 инвестиционных проектов на общую сумму 2,5 трлн тенге в таких сферах, как АПК, химическая и горно-металлургическая промышленности, возобновляемая энергетика, производство строительных материалов и др. За 8 месяцев т.г. объем инвестиций в основной капитал в Жамбылской области составил 231,1 млрд тенге, что на 20,2% больше аналогичного периода прошлого года. Всего в текущем году планируется обеспечить приток инвестиций в основной капитал в размере 421 млрд тенге.

Заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов доложил, что на предстоящие 5 лет акиматом сформирован пул из 330 проектов на сумму 1,8 трлн тенге в таких сферах, как АПК, стройиндустрия, ГМК, энергетика, машиностроение, туризм, образование и др. В текущем году начата реализация 108 проектов на общую сумму 695,8 млрд тенге. За январь-август т.г. объем инвестиций в основной капитал в Акмолинской области составил 276,3 млрд тенге, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Всего в текущем году планируется обеспечить приток инвестиций в основной капитал в размере 558 млрд тенге.

Глава Правительства поручил всем государственным органам, акиматам регионов и субъектам квазигосударственного сектора продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций.



