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    Премьер-Министр РК провел заседание госкомиссии по модернизации экономики

    18 Июля 2022, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    На заседании рассмотрены нормы налогообложения, в том числе в части применения понятия «роялти» для целей налогообложения, определения объекта обложения налогом на имущество энергопроизводящих организаций, а также сроков применения обновленного перечня товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета.

    По итогам обсуждения Премьер-Министр поручил дополнительно проработать первые два вопроса с учетом мнения всех заинтересованных сторон и возможного влияния на социально-экономическую обстановку.

    На заседании также рассмотрен проект строительства завода по производству кальцинированной соды на территории Аральского района Кызылординской области. Его реализация позволит привлечь порядка 140 млрд тенге инвестиций, создать более 700 постоянных рабочих мест и обеспечить импортозамещение за счет производства около 300 тыс. тонн продукции в год.

    Премьер-Министр поручил рассмотреть возможность финансирования строительства инфраструктуры, необходимой для завода, а также продолжить проработку проекта в части привлечения инвесторов.

    Кроме того, участники заседания обсудили вопросы строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса в Актау, который позволит привлечь 170 млрд тенге инвестиций, создать порядка 4 тыс. прямых и косвенных рабочих мест, а также увеличить туристический поток в Мангистаускую область до 850 тыс. человек.

    Глава Правительства поручил ускорить реализацию проекта и рассмотреть возможность выделения бюджетного кредита АО «БРК» для завершения строительства всех начатых объектов.

    Участники заседания также рассмотрели вопрос создания рабочей группы по выработке рекомендаций по вопросам разгосударствления и приватизации.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
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