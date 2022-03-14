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    Премьер-Министр РК провел встречу с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде

    14 Марта 2022, 18:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по европейскому и центрально-азиатскому региону Анной Бьерде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества РК и Всемирного банка в реализации совместных проектов в таких сферах, как инфраструктура, цифровые технологии и финансы.

    В этом году Казахстан и Всемирный банк отмечают 30-летие сотрудничества.

    «За 3 десятилетия нашего партнерства мы успешно реализовали более 55 проектов в разных отраслях экономики, включая малый и средний бизнес, финансы, ЖКХ, энергетика, сельское хозяйство и информационные технологии», — сказал А. Смаилов.

    Касаемо совместных проектов инфраструктурного развития, идет обсуждение проекта строительства дорожного участка «Достык – Мойынты».

    В настоящее время на стадии реализации находится 7 проектов в области дорожного строительства, образования и науки, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Сотрудничество Всемирный банк Международная деятельность РК
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