Премьер-Министр РК провел встречу с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по европейскому и центрально-азиатскому региону Анной Бьерде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества РК и Всемирного банка в реализации совместных проектов в таких сферах, как инфраструктура, цифровые технологии и финансы.

В этом году Казахстан и Всемирный банк отмечают 30-летие сотрудничества.

«За 3 десятилетия нашего партнерства мы успешно реализовали более 55 проектов в разных отраслях экономики, включая малый и средний бизнес, финансы, ЖКХ, энергетика, сельское хозяйство и информационные технологии», — сказал А. Смаилов.

Касаемо совместных проектов инфраструктурного развития, идет обсуждение проекта строительства дорожного участка «Достык – Мойынты».

В настоящее время на стадии реализации находится 7 проектов в области дорожного строительства, образования и науки, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.



