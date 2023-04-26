Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Премьер-Министр РК провел встречу с вице-президентом CNPC

    26 Апреля 2023, 09:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы реализации новых инвестиционных проектов в энергетической отрасли обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и вице-президент компании CNPC Хуан Юнчжан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Премьер-Министр подчеркнул, что CNPC свыше 25 лет успешно осуществляет деятельность на территории Казахстана, являясь одним из важных стратегических партнеров в энергетической отрасли.

    «За годы совместной работы у нас сложились доверительные партнерские отношения при реализации крупных проектов во всех секторах нефтегазовой отрасли. Правительство Казахстана настроено на углубление нашего стратегического сотрудничества», — сказал Алихан Смаилов.

    В свою очередь Хуан Юнчжан отметил, что ранее был успешно реализован ряд совместных проектов, многие из которых считаются образцом взаимовыгодного сотрудничества, и обозначил заинтересованность компании в расширении своей деятельности в РК.


    «Китай и Казахстан являются хорошими соседями. CNPC готова внести свой вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений между нашими странами», — сказал Хуан Юнчжан.

    В ходе встречи стороны также обсудили вопросы экспорта нефти, улучшения условий труда работников CNPC в Казахстане, а также ряд других актуальных тем.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Китай Нефть Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям – Алихан Смаилов
    В Китае зафиксирован туристический бум
    5-летний юбилей отметил первый казахстанский детский центр развития в Пекине
    Три человека получили травмы при землетрясении магнитудой 5,2 в Китае
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров