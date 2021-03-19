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    Премьер-Министр РК провел встречу с послами ЕС

    19 Марта 2021, 17:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел 6-ое заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с Европейским Союзом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Глава Правительства рассказал о предпринимаемых мерах по развитию экономики РК, улучшению делового климата, принятию новых подходов к привлечению инвестиций и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Премьер-Министр подчеркнул, что в результате предпринимаемых Правительством антикризисных мер с начала текущего года ведущие рейтинговые агентства Moody’s, Fitch и Standard&Poor’s подтвердили допандемические рейтинги и дали положительные прогнозы развития казахстанской экономики в диапазоне 3,2-3,8%. Глава Правительства также отметил, что в мартовском обновлении рейтинга стран по Индексу экономической свободы 2021 Американского исследовательского центра «Фонд наследия» (Heritage Foundation) Казахстан занял 34 место из 178, улучшив свои показатели на 5 позиций (2019 г. — 59 место, 2020 г. — 39 место). Положительная динамика отмечена по таким показателям, как фискальная устойчивость, эффективность государственных затрат, судебной системы. Среди факторов повышения качества институциональной среды также названы свобода инвестиций, трудовых отношений и финансового сектора. «Мы намерены развивать эту динамику для дальнейшего повышения статуса Казахстана как одной из стран с наиболее благоприятным инвестиционным климатом», — сказал А. Мамин. Премьер-Министр призвал послов Европейского Союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана с ЕС. Выступившие на заседании послы ЕС Свен-Олов Карлссон, Италии — Паскаль Д’Авино, Австрии — Вилли Кемпель и временный поверенный в делах Португалии в РК Аделину Вийейра Да Кунья Да Силва отметили значительный прогресс Казахстана в улучшении инвестиционного климата, создании благоприятных условий для ведения бизнеса, а также заинтересованность ЕС в дальнейшем наращивании экономического сотрудничества с РК. Стороны обсудили перспективы преодоления последствий пандемии и сотрудничества Казахстана с Европейским Союзом по вопросам восстановления экономики. Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования делового климата как на национальном, так и международном уровне, расширения взаимодействия в сфере медицины, улучшения налогового администрирования в отношении иностранных юридических лиц, урегулирования споров с участием иностранных компаний через судебные и несудебные механизмы (арбитраж). Особое внимание уделено повышению потенциала МФЦА в развитии сотрудничества с финансовыми институтами ЕС и привлечении инвестиций европейских компаний. Во встрече приняли участие члены Правительства РК, руководство Агентства по стратегическому планированию и реформам, Агентства по защите и развитию конкуренции, АО «НК «Kazakh Invest», представители Верховного суда РК, послы Европейского Союза, Германии, Румынии, Польши, Бельгии, Италии, Словакии, Испании, Литвы, Хорватии, Греции, Болгарии, Венгрии, Франции, Австрии, Латвии, Чехии, представители Португалии, Нидерландов, Финляндии, Эстонии и др. ЕС выступает одним из ключевых инвесторов и крупнейшим торговым партнером Казахстана. Товарооборот за 2020 г. составил $23,6 млрд.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Экономика Евросоюз
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