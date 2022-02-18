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    Премьер-Министр РК провел ряд встреч

    18 Февраля 2022, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречи с советником Президента Сумой Чакрабарти и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в Республике Казахстан Мухаммедом Саид Мухаммед аль-Арики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Обсуждая программу действий Правительства РК на 2022 год с С. Чакрабарти, было отмечено, что предложенные реформы являются основой новой экономической политики Казахстана.

    Разработанный комплекс мер будет реализован по 3 ключевым направлениям доркарты — совершенствование стратегии и программ экономических реформ, государственное управление, коммуникации и бренд.

    Вместе с тем, была затронута тема разработки плана территориального развития до 2025 года, включающая три принципа территориально-пространственного развития.

    «Для увеличения охвата мерами господдержки субъектов предпринимательства будут внедрены региональные программы развития. Правительство разработает эффективный механизм финансирования экспортоориентированных и импортозамещающих проектов обрабатывающей промышленности», — отметил Алихан Смаилов.

    В рамках встречи с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в РК Мухаммедом Саид Мухаммед аль-Арики обсужден ход реализации двусторонних соглашений и вопрос привлечения инвестиций.

    Товарооборот за 2021 г. между странами составил $709 млн. По итогам 2020 г. объем взаимной торговли составил $474,4 млн.

    «Мы нацелены на дальнейшую активизацию нашего взаимодействия с ОАЭ путем увеличения инвестиций в экономику Казахстана. Для нас важным представляется продолжение активного взаимодействия Международного финансового центра «Астана» с крупными эмиратскими финансовыми институтами, в том числе с Финансовым центром «Abu Dhabi Global Market», — подчеркнул в ходе переговоров А. Смаилов.

    В заключение стороны обменялись мнениями о предстоящей работе и отметили важность исполнения пунктов повестки встречи.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Алихан Смаилов
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