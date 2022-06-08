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    Премьер-Министр РК провел ряд встреч с руководителями зарубежных компаний

    8 Июня 2022, 21:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии 34-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречи с руководителями компаний General Electric и Citigroup, а также Азиатского банка развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    На встрече с президентом компании General Electric в России и СНГ Бела Ференци были рассмотрены перспективные направления стратегического партнерства между Правительством РК и GE в энергетическом секторе, здравоохранении и авиации, а также проекты модернизации действующих и строительства в Казахстане новых генерирующих мощностей.

    «Казахстан заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с такими стратегическими инвесторами, как General Electric. Мы настроены сохранять налаженные традиции партнерства и развивать новые точки взаимодействия», - сказал Алихан Смаилов.

    В беседе с вице-президентом Азиатского банка развития Ашоком Лаваса был отмечен стратегический характер двустороннего взаимодействия.

    «Банк оказывает поддержку экономике Казахстана порядка 28 лет и наше партнерство продолжает развиваться. За эти годы мы сумели выстроить взаимовыгодное сотрудничество в рамках многих проектов. Мы высоко ценим вклад, который вносит АБР в развитие Казахстана», - подчеркнул глава Правительства.

    Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в газовой отрасли, логистике, энергетике и здравоохранении, а также новые направления сотрудничества на ближайшие годы.

    В ходе переговоров с исполнительным директором Citigroup Дэвидом Ливингстоном рассмотрены вопросы декарбонизации и развития зеленой экономики.

    «За прошедшие 30 лет «Ситибанк Казахстан» зарекомендовал себя одним из самых надежных корпоративных банков страны, стал опорой для большинства международных корпораций, осуществляющих деятельность в Казахстане. Учитывая это, мы готовы рассматривать перспективы реализации новых взаимовыгодных проектов», - отметил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Инвестпроекты Экономика
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