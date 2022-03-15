Премьер-Министр РК провел очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера, 14 марта, в Үкімет Үйі состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. На заседании были рассмотрены вопросы по обеспечению лекарственными средствами и транспорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Министр здравоохранения РК А. Гиният проинформировала о ситуации с обеспечением лекарственными средствами.

«В настоящее время в 8 регионах республики – Алматы, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Туркестанской областях – функционируют стабилизационные фонды лекарственных средств на сумму свыше 5 млрд тенге», — сказала АжарГиният.

В остальных 9 регионах сформирован запас лекарственных средств в крупных оптовых аптечных складах.

Вопросы, связанные с обеспечением лекарственными средствами находятся на особом контроле, сообщила глава ведомства.

По итогам визита казахстанской делегации в Азербайджан и Грузию подписан совместный документ. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев отметил, что основными целями документа являются развитие тесного сотрудничества по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и создание единой логистической компании.

Также к данной инициативе между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией имеет намерение присоединиться Турецкая Республика.

В части перевозок грузов по данному маршруту доложил председатель правления НК АО «Қазақстан Темір Жолы» Нурлан Сауранбаев. Он отметил, что на сегодня утверждены комплексные тарифные ставки на перевозки по основным номенклатурам грузов (уголь, кокс, ферросплавы и др.) вагонами и контейнерами.

Также Н. Сауранбаев проинформировал, что ранее озвученная НПП «Атамекен» информация по значительному повышению тарифов на железнодорожные перевозки с китайской стороны не подтверждена.

Для информации необходимо отметить, что до сегодняшнего дня заседания Оперативного штаба проходили на ежедневной основе, однако по просьбе бизнес-сообщества принято решение проводить заседания два раза в неделю по мере поступления актуальных вопросов от бизнеса.

Следующее заседание Оперативного штаба состоится 17 марта.