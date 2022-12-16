Премьер-Министр РК прокомментировал частое повышение базовой ставки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По словам Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, повышение базовой ставки влияет на ценообразование широкого круга финансовых продуктов, а рост стоимости тенговых активов стимулирует сберегательную активность населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк продолжает проведение денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции. По информации Национального банка, повышение базовой ставки влияет на ценообразование широкого круга финансовых продуктов, а рост стоимости тенговых активов стимулирует сберегательную активность населения, перенося акцент с потребления на хранение. Эти меры направлены на снижение инфляционного давления в экономике. Предварительные результаты отслеживаются по динамике сберегательной, инвестиционной и потребительской активности в экономике», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, требуется время для полной отдачи, поскольку меры денежно-кредитной политики действуют с временным лагом.

«Также при принятии решений по базовой ставке во внимание принимается влияние вводимых инструментов Национального банка на экономику, финансовую стабильность, стоимость заимствования, как для частного, так и для государственного сектора. Кроме того, для нейтрализации инфляционного давления Правительством реализуется Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы», - отметил Премьер-Министр РК.

В рамках исполнения комплекса мер проводится работа по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, на особом контроле находится хранение и транспортировка товаров, поддержка розничной торговли, а также антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

«Принимаются меры по повышению эффективности торговой инфраструктуры и соблюдению 15% надбавки на социально значимые продовольственные товары. Оказываемые меры являются сбалансированными и направлены на стабилизацию цен», - добавил глава Кабмина.

В начале декабря Нацбанк РК сообщил о повышении базовой ставки до 16,75%. Решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире.

Фото: primeminister.kz



