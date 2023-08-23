Премьер-Министр РК продолжил серию встреч с бизнесменами
Открывая встречу, Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство нацелено на построение диверсифицированной экономики, основанной на развитом предпринимательстве, где средний бизнес будет одним из основных локомотивов.
«Деловая активность в южных регионах достаточно высокая, а по некоторым показателям они являются лидерами. Традиционно в данных областях развиты производство в сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности, а также торговля», — сказал он.
В рамках встречи были презентованы действующие проекты среднего бизнеса и планы по запуску новых предприятий. В ходе своих выступлений предприниматели подняли вопросы повышения доступности кредитования, субсидирования, строительства недостающих железных и автомобильных дорог, развития сельхозкооперации, соблюдения норм экологического законодательства и обеспечения равного доступа к крупным торговым сетям.
Как отметил Премьер-Министр, всесторонняя поддержка предпринимателей является важным приоритетом в работе Правительства. По итогам прошлого года количество субъектов малого и среднего бизнеса в республике увеличилось на 27%, а число занятых в этой сфере – на 18% до 4,1 млн человек. В целом доля МСБ в ВВП страны выросла до 36,5%.
Он добавил, что на сегодняшний день рост экономики Казахстана ускорился до 4,8%, что является хорошим показателем. Вместе с тем Правительство продолжает реализацию соответствующих программ развития.
«Цель у нас – экономический рывок от 7 до 10% роста, но для этого нам нужны доступные кредиты со стороны банков и решение насущных вопросов, которые поднимают предприниматели. Над всем этим мы работаем», — подчеркнул Премьер-Министр.
Алихан Смаилов потребовал от Аппарата Правительства, центральных госорганов и акиматов регионов обеспечить качественную проработку поднятых в ходе встречи вопросов и предложений, а также провести мониторинг решения проблем, озвученных в рамках предыдущих встреч со средним бизнесом.