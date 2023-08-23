Премьер-Министр РК продолжил серию встреч с бизнесменами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алихан Смаилов продолжил серию встреч с представителями среднего бизнеса республики. На мероприятии 23 августа обсуждены актуальные вопросы предпринимателей из Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей и области Жетісу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ukimet.

Открывая встречу, Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство нацелено на построение диверсифицированной экономики, основанной на развитом предпринимательстве, где средний бизнес будет одним из основных локомотивов.

«Деловая активность в южных регионах достаточно высокая, а по некоторым показателям они являются лидерами. Традиционно в данных областях развиты производство в сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности, а также торговля», — сказал он.

В рамках встречи были презентованы действующие проекты среднего бизнеса и планы по запуску новых предприятий. В ходе своих выступлений предприниматели подняли вопросы повышения доступности кредитования, субсидирования, строительства недостающих железных и автомобильных дорог, развития сельхозкооперации, соблюдения норм экологического законодательства и обеспечения равного доступа к крупным торговым сетям.

Как отметил Премьер-Министр, всесторонняя поддержка предпринимателей является важным приоритетом в работе Правительства. По итогам прошлого года количество субъектов малого и среднего бизнеса в республике увеличилось на 27%, а число занятых в этой сфере – на 18% до 4,1 млн человек. В целом доля МСБ в ВВП страны выросла до 36,5%.

Он добавил, что на сегодняшний день рост экономики Казахстана ускорился до 4,8%, что является хорошим показателем. Вместе с тем Правительство продолжает реализацию соответствующих программ развития.

«Цель у нас – экономический рывок от 7 до 10% роста, но для этого нам нужны доступные кредиты со стороны банков и решение насущных вопросов, которые поднимают предприниматели. Над всем этим мы работаем», — подчеркнул Премьер-Министр.

Алихан Смаилов потребовал от Аппарата Правительства, центральных госорганов и акиматов регионов обеспечить качественную проработку поднятых в ходе встречи вопросов и предложений, а также провести мониторинг решения проблем, озвученных в рамках предыдущих встреч со средним бизнесом.