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    Премьер-Министр РК принимает участие в расширенном собрании фракции партии «AMANAT»

    31 Августа 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своем выступлении он проинформирует депутатов о реализации посланий Президента РК Касым-Жомарта Токаева за 2019-2022 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    «Все эти программные документы направлены на повышение благосостояния и качества жизни казахстанцев. Реализация данных поручений велась в непростых условиях и при постоянно возникающих внешних и внутренних вызовах. Тем не менее, поставленные задачи были в целом реализованы, а долгосрочные и системные поручения продолжают исполняться», — отметил Алихан Смаилов.

    Глава Правительства напомнил, что в этом первом Послании народу Глава Казахстана объявил о крупных финансовых преобразованиях, поскольку реформы уже были невозможны без прогрессивной общественно-политической жизни страны.

    «Реализуется Концепция развития общества. Она стала новым этапом принятия демократии и первым шагом на пути развития многопартийности и проведения конкурентных выборов. В продолжение работы Совета общественного доверия при Президенте РК на общенациональном уровне создан «Ұлттық құрылтай».

    На законодательном уровне регламентирован новый порядок организации и проведения мировых собраний. Впервые законодательно закреплена ответственность руководителя госоргана, в результате чего произошло коррупционное право.

    Принят Административно-процессуальный кодекс, обеспечивающий трактование законодательства в сфере использования граждан и бизнеса. На законодательном уровне выросли гарантии защиты прав граждан. Впервые была внедрена единая информационная система для работы госорганов с обращениями граждан. Внедрен институт выборности акимов городов районного значения, сел, поселков, в рамках которых избраны 1 576 акимов.

    Путем законодательных поправок в Земельном кодексе окончательно решен вопрос о запрете предоставления сельскохозяйственных земель иностранцам и зарубежным юридическим лицам.

    В разработке концепции «Слышащего государства» Правительством разработан Закон «Об общественном контроле». Он позволит повысить открытость и подотчетность обществу госорганов и госкомпаний», - озвучил А. Смаилов.

    Он также отметил, что реализуется План территориального развития РК до 2025 года с обеспечением принципа «люди к инфраструктуре».

    «В соответствии с принципом, мы доводим уровень занятости в селах, моно- и малых городах до базовых стандартов.

    Осуществлен переход к смешанной избирательной системе.

    В области защиты прав человека в Казахстане окончательно отменено смертное казнь», - сказал А. Смаилов.

    Напомним, в Мажилисе Парламента под Председательством Спикера Мажилиса, Председателя партии Ерлана Кошанова началось расширенное собрание фракции партии «AMANAT».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Правительство РК Премьер-министр РК AMANAT
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