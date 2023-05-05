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    Премьер-Министр РК прибыл в Ташкент на заседание Межправкомиссии по сотрудничеству

    5 Мая 2023, 12:19

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов примет участие в 20-м заседании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан в Ташкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В ходе мероприятия будет обсужден широкий спектр вопросов межгосударственных связей, в том числе перспективы углубления промышленной кооперации; взаимодействия в сельском хозяйстве; транзитно-транспортной сфере и других направлениях. Сопредседателем с казахстанской стороны выступит Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, с узбекской стороны – Премьер-Министр РУ Абдулла Арипов.

    Рабочий визит Алихана Смаилова в столицу Узбекистана начался с церемонии возложения венка к монументу «Независимости», расположенному в парке «Янги Узбекистон». Его венчает образ раскинувшей крылья птицы Хумо, символизирующей мир и свободу, добро и благополучие, а у подножия высечены слова: «Вечная память всем нашим предкам, оставившим добрый след в истории народа».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Узбекистан Алихан Смаилов
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