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    Премьер-Министр РК представил новых министров

    11 Января 2022, 22:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, информации и общественного развития, культуры и спорта, юстиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    «Министерство национальной экономики является ключевым в структуре Правительства. Перед вашим Министерством стоят большие задачи по координации новой политики социально-экономического развития страны. Главой государства поставлены задачи по проведению глубоких структурных реформ экономики, направленных на повышение качества экономического развития и благосостояния наших граждан», - сказал Премьер-Министр, представляя министра национальной экономики Алибека Куантырова.

    Выступая перед коллективом Министерства энергетики, глава Правительства отметил необходимость недопущения дефицита нефтепродуктов, газа и электроэнергии, необоснованного роста цен.

    «Необходимо уделить особое внимание вопросам развития геологоразведки, нефтегазохимии и атомной промышленности, а также расширения нефтегазовых проектов», - сказал А.Смаилов, представляя министра энергетики Болата Акчулакова.

    Премьер-Министр представил министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева.

    «Перед вашим министерством поставлены очень большие задачи по развитию промышленности, строительства, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Для дальнейшего экономического роста страны и равномерного регионального развития недавно был принят Национальный проект «Сильные регионы – драйвер роста страны», в рамках которого определены приоритетные проекты по строительству, реконструкции автомобильных дорог республиканского и местного значения. Эту работу необходимо качественно и в срок провести. Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил довести рост обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. Нужно усилить работу по импортозамещению, реализацию инвестиционных проектов в конкурентоспособных отраслях экономики», - сказал А.Смаилов.

    Представляя министра здравоохранения Ажар Гиният, глава Правительства подчеркнул, что медицинские работники страны стоят на передовой борьбы с пандемией.

    «Сейчас во всем мире идет новая волна роста заболеваемости. Необходимо четко держать ситуацию под контролем, мониторить и верно выстраивать сценарии дальнейшего развития заболеваемости. Следует и далее повышать уровень развития отечественного здравоохранения, улучш ать качество медицинского обслуживания населения», - сказал А.Смаилов.


    Премьер-Министр представил министра информации и общественного развития Аскара Умарова.

    «На министерство возложена большая ответственность по взаимодействию гражданского общества и государства, укреплению межнациональных отношений. Сейчас это актуально как никогда. Надо усилить работу по вопросам религии и межконфессионального согласия. Важно, чтобы наша молодежь не вовлекалась в деструктивные течения», - сказал А.Смаилов, подчеркнув необходимость повышенного внимания молодежной, семейной и информационной политике.

    Представляя министра культуры и спорта Даурена Абаева, глава Правительства отметил важность совершения качественного рывка в развитии отечественного спорта, дальнейшего развития культуры и сферы туризма.

    Премьер-Министр представил министра юстиции Каната Мусина.

    «Министерству юстиции предстоит и далее осуществлять эффективную работу по правовому обеспечению государства, усилить внимание на качестве законопроектной деятельности и ее координации, обеспечить четкое исполнение Плана законопроектных работ Правительства в текущем году. Особое внимание уделить решению поднятого Главой государства вопроса комплексной модернизации правозащитной сферы», - сказал А.Смаилов.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Премьер-министр РК
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