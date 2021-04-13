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    Премьер-Министр РК поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

    13 Апреля 2021, 08:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских мусульман с началом месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    «Поздравляю мусульман Казахстана с наступлением Священного месяца Рамазан и началом Великого поста. Это время нравственного очищения, сострадания и милосердия, терпимости и взаимопонимания, заботы о близких и помощи нуждающимся.

    Рамазан укрепляет традиционные духовные ценности народа Казахстана, что объединяет не только мусульман, но и представителей других религий в нашей стране.

    Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть Всевышний услышит все молитвы верующих и воздаст многократно за благие дела!», - говорится в поздравлении Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Премьер-министр РК Религия
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