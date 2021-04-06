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    09:50, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Премьер-Министр РК поручил увеличить количество вакцинируемых против КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил увеличить количество вакцинируемых против КВИ и обеспечить поставку в регионы вакцин согласно установленному плану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству здравоохранения, акиматам поручаю принять меры по увеличению количества вакцинируемых и обеспечить поставку в регионы вакцин согласно установленному плану», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Кроме того, глава Кабмина поручил Министерству информации и общественного развития актуализировать медиа-план и совместно с Министерством здравоохранения, акиматами провести широкую информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации.

    «Министерствам здравоохранения, по цифровизации, здравоохранения, внутренних дел, НПП «Атамекен», акиматами регионов до конца апреля внедрить проект «Ashyq» во всех регионах с целью возобновления деятельности субъектов бизнеса, а также «тепловые карты» для проведения противоэпидемических мер и улучшения эффективности мобильных мониторинговых групп», - добавил Аскар Мамин.



    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Премьер-министр РК
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