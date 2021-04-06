Премьер-Министр РК поручил увеличить количество вакцинируемых против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил увеличить количество вакцинируемых против КВИ и обеспечить поставку в регионы вакцин согласно установленному плану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству здравоохранения, акиматам поручаю принять меры по увеличению количества вакцинируемых и обеспечить поставку в регионы вакцин согласно установленному плану», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Кроме того, глава Кабмина поручил Министерству информации и общественного развития актуализировать медиа-план и совместно с Министерством здравоохранения, акиматами провести широкую информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации.

«Министерствам здравоохранения, по цифровизации, здравоохранения, внутренних дел, НПП «Атамекен», акиматами регионов до конца апреля внедрить проект «Ashyq» во всех регионах с целью возобновления деятельности субъектов бизнеса, а также «тепловые карты» для проведения противоэпидемических мер и улучшения эффективности мобильных мониторинговых групп», - добавил Аскар Мамин.



