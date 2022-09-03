Премьер-Министр РК поручил разработать проект плана по реализации Послания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений Правительству по реализации Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алихан Смаилов подчеркнул, что Президентом РК озвучен ряд основных направлений по социально-экономическому развитию страны.

«Поручаю Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными государственными органами предусмотреть подходы в проекте Экономической политики на среднесрочный период и в недельный срок внести в Правительство соответствующий проект указа», - поручил в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

По словам главы Кабмина, новый Налоговый кодекс должен стать ключевым инструментом реализации социально-экономической политики государства, позволяющим своевременно реагировать на вызовы текущих реалий.

«Дальнейшее совершенствование фискальной политики должно быть направлено на стимулирование деловой активности, повышение инвестиционной привлекательности, расширение налоговой базы и укрепление доходной части бюджета с установлением понятных, четких и прозрачных процедур налогового администрирования», - пояснил он.

Как добавил Премьер-Министр, разработку нового Налогового кодекса необходимо провести совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и привлечением широкого круга экспертов, представителей бизнес-сообщества.

«Главой государства дан ряд поручений по дальнейшему реформированию бюджетной системы. Правительством проводится определенная работа по реформированию бюджетного планирования. Президент поставил конкретные задачи по упрощению бюджетных процессов, закреплению предельных нормативов при планировании бюджета, внедрению системы управления бюджетными рисками, повышению финансовой самостоятельности регионов. Данные меры позволят качественно повысить эффективность проводимой бюджетной политики и результативность государственных расходов», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства поручил Министерству национальной экономики и финансов ускоренно проработать вопросы законодательного закрепления данных поручений с разработкой проекта нового Бюджетного кодекса.

Одной из основных задач, озвученных в Послании Главы государства, является проведение административной реформы государственного управления.

«Структурные преобразования должны быть направлены на обеспечение интересов граждан и достижение положительных сдвигов в экономике. Модель государственного управления должна продолжать развиваться на принципах «слышащего», эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства и служить ориентиром при реализации социально-экономических реформ. Для реализации данной задачи поручаю Министерству нацэкономики совместно с государственными органами подготовить новый пакет предложений по дальнейшему разграничению полномочий между Правительством, министерствами и акиматами регионов», - сказал он.

По словам главы Правительства, перераспределение полномочий должно сопровождаться готовностью соответствующих центральных и местных государственных органов к выполнению новых функций и полномочий с учетом межбюджетных отношений. Алихан Смаилов считает, что данная реформа позволит Правительству сосредоточиться на решении межотраслевых вопросов, повысится самостоятельность и ответственность руководителей госорганов.

«Большое влияние на развитие отечественной экономики оказывает строительная отрасль. Обеспечение жильем является одной из самых чувствительных вопросов для населения. Факты некачественного строительства, непрозрачные процедуры выбора застройщиков, плотные застройки мегаполисов вызывают справедливую критику общественности. Поручаю Министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами сформировать рабочую группу по разработке проекта Градостроительного кодекса с привлечением отраслевых экспертов, архитекторов, научного сообщества и провести широкое обсуждение разрабатываемых инициатив», - обратился Алихан Смаилов.

Укрепление здоровья нации является приоритетной задачей Правительства. Главой государства поручено пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом.

«Мы должны принять комплексные меры по улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством механизмов государственно-частного партнерства. Поэтому поручаю Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов и заинтересованными госорганами разработать комплекс мер по дальнейшему совершенствованию отрасли здравоохранения», - заявил Премьер-Министр.

Министерству труда совместно с Министерствами финансов и нацэкономики поручили проработать вопросы по увеличению размера минимальной заработной платы. Алихан Смаилов высказал необходимость по продолжению работы по корректировке системы социального обеспечения, увеличению выплат по уходу за ребенком, по потере работы, внедрению Цифровой карты семьи и Социального кошелька. Глава Кабмина также указал на важность принятия всех необходимых мер по кардинальной реформе политики переселения кандасов и регулирования внутренней миграции.

«В целях повышения размера совокупной пенсии, снижения пенсионного возраста для женщин до 61 года, обеспечения инвестиционной привлекательности ЕНПФ внести соответствующие изменения в пенсионное законодательство», - сказал он.

Министерству национальной экономики поручили внести на следующее заседание Правительства (6 сентября) проект Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь .

Фото: t.me/KZgovernment

