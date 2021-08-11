Премьер-Министр РК поручил расширять сферу применения приложения Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Правительства поручил дальше расширять сферу применения приложения Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно обеспечить соблюдение населением ограничительных мер, особенно масочного режима. Для этого активизировать работу мониторинговых групп, нарушители должны быть привлечены к ответственности. Количество субъектов предпринимательства, участвующих в системе Ashyq, постоянно увеличивается. Их число выросло в 5 раз - с 21 тысячи до 101 тысячи», - сказал Аскар Мамин.

По словам Премьер-Министра, это дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность.

«Поэтому необходимо и далее расширять сферы применения приложения Ashyq», - сказал Премьер-Министр РК.

Ранее первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков попросил у Премьер-Министра разрешить работать в выходные дни добросовестным участникам проекта Ashyq.



