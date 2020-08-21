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    Премьер-Министр РК обсудил с гендиректором Роскосмоса сотрудничество в космической сфере

    21 Августа 2020, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско- российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома «Байконур» и взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли.

    Особое внимание уделено проекту по созданию совместного космического ракетного комплекса «Байтерек» - «Назарбаевский старт» и трехстороннему, совместно с ОАЭ, проекту модернизации «Гагаринского старта».

    Во встрече принял участие исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Освоение космоса Байконур Россия
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