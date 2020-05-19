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    Премьер-Министр РК обозначил главные задачи перед новым министром финансов

    19 Мая 2020, 09:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства финансов нового министра — Ерулана Жамаубаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Глава Правительства отметил, что перед Министерством финансов поставлены важные задачи по обеспечению финансовой стабильности и оптимизации бюджетных расходов, повышению эффективности исполнения бюджета, а также таможенного и налогового администрирования.

    А. Мамин выразил уверенность, что большой опыт работы Е. Жамаубаева в финансово-банковской сфере позволит новому министру успешно решить поставленные задачи.

    Е. Жамаубаев долгие годы трудился в системе Национального Банка, пройдя путь от ведущего аналитика до директора департамента. Занимал пост управляющего директора АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», возглавлял Отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, работал Помощником Президента РК. До настоящего назначения занимал пост Ответственного секретаря Министерства финансов РК.

    Напомним, Ерулан Жамаубаев был назначен министром финансов 18 мая 2020 года Указом Президента РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Премьер-министр РК Минфин РК
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