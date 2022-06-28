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    Премьер-Министр РК лично поздравил журналистов с профессиональным праздником

    28 Июня 2022, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов вышел к представителям СМИ и поздравил журналистов с профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От всей души хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Я думаю, что журналистика - это не просто профессия, это призвание. В этой профессии случайных людей нет. Поэтому хотим пожелать вам творческих, профессиональных успехов», - обратился Алихан Смаилов в пресс-центре Правительства.

    Позже во время заседания Правительства глава Кабмина поблагодарил журналистов за плодотворное сотрудничество и гражданскую ответственность.

    «Уверен, что наши совместные усилия позволят сделать работу Правительства более открытой, эффективной, отвечающей насущным потребностям нашего народа. Желаю вам успешной реализации новых идей и творческих задумок», - пожелал Премьер-Министр.

    Ранее свои поздравления в честь Дня работников средств массовой информации направил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    28 июня в Казахстане отмечают День работников средств массовой информации. 24 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству учредить профессиональный праздник журналистов, подчеркнув важную роль СМИ в развитии общества. 25 июня Правительство РК внесло изменение в постановление «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан», согласно которому День работников средств массовой информации в Казахстане журналисты будут отмечать 28 июня.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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