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    Премьер-Министр РК и посол Швейцарии обсудили возможности стратегического сотрудничества в железнодорожной отрасли

    25 Марта 2022, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках встречи Премьер-Министра РК Алихана Смаилова с послом Швейцарии Давидом Грифтингом, с участием представителей государственных органов Казахстана, АО «НК «КТЖ» и руководителей швейцарской компании Stadler Bussnang AG были рассмотрены вопросы стратегического сотрудничества сторон в железнодорожной сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Напомним, 29 ноября 2021 года в рамках мероприятий инвестиционного круглого стола в Женеве с участием президентов Казахстана и Швейцарии был подписан ряд коммерческих соглашений в различных отраслях.

    В ходе сегодняшней встречи Премьер-Министр РК Алихан Смаилов отметил, что несмотря на сохраняющуюся неопределенность наблюдается интерес как на национальном, так и на глобальном уровне к транзитным возможностям Казахстана, растет спрос на транспортно-логистические услуги.

    А. Смаилов подчеркнул, что казахстанское машиностроение является одной из самых перспективных отраслей национальной экономики, и в Казахстане существует значительный потенциал для расширения локализации.

    «В АО «НК «КТЖ» проводится планомерная работа по обновлению подвижного состава. Износ составляет порядка 60 процентов, и нам следует постепенно обновлять. Этот проект нам важен особенно за счет локализации в Казахстане», — заявил Премьер-Министр РК. Представители швейцарской стороны заверили, что готовы наладить производство соответствующего мировым стандартам качества современного подвижного железнодорожного состава «made in Kazakhstan», обеспечить обучение персонала, принять на себя обязательства по соблюдению требований по локализации и хотели бы видеть Казахстан основной площадкой в регионе.

    По итогам встречи Премьер-Министр Алихан Смаилов подтвердил заинтересованность Республики Казахстан в развитии стратегического сотрудничества в железнодорожной и других отраслях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Транспорт
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