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    Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с руководством Chevron

    11 Октября 2021, 17:54

    НУР-СУЛТАН№КАЗИФНОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с вице-президентом по вопросам добычи компании «Шеврон» (Chevron) Джеймсом Джонсоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Стороны обсудили вопросы реализации Проекта будущего расширения «Тенгизшевройл» (ТШО), перспектив расширения Карачаганакского проекта и увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума.

    Рассмотрены вопросы применения современных экологически чистых технологий, реализации социальных проектов, обеспечения соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда.

    «Шеврон» является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах – Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%).

    В 2020 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,5 млн тонн. Осуществлены прямые финансовые выплаты государству в размере $6,6 млрд, закуплены товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более $3,5 млрд.

    В текущем году планируется добыть нефть на ТШО в объеме 26,3 млн тонн. За 8 месяцев 2021 г. выплаты государству составили $4,9 млрд. Завершение Проекта будущего расширения в конце 2023 года позволит увеличить объем добычи на 12 млн тонн в год.

    Газ ТШО является сырьем для двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области.

    По итогам переговоров между Министерством энергетики РК и компанией «Шеврон» подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Фонда прямых инвестиций в Казахстане объемом $248,5 млн.

    Меморандум предусматривает создание Фонда для развития экономики и местного содержания путем инвестирования в коммерческие предприятия Казахстана по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли, охране окружающей среды, а также в сфере информационных и цифровых технологий.

    Капитализацию Фонда составит часть прибыли «Шеврон», полученной в Казахстане.

    Во встрече приняли участие министр энергетики Магзум Мирзагалиев и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Премьер-министр РК Инвестпроекты Аскар Мамин
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