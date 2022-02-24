Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с Председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета провел переговоры с Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе встречи была обсуждена подготовка проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствование единой базы технического регулирования в рамках ЕАЭС, а также вопросы проведения предстоящего заседания Евразийского Межправсовета.

По словам А. Смаилова, фокус на взаимовыгодные решения вполне соответствует духу Организации, которая за период функционирования показала значительный рост взаимной торговли.

Так, за период функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 37,5%, в т.ч. экспорт вырос на 33%.

«Нам предстоит большая работа по реализации интеграционных проектов совместно с предприятиями по кооперации в различных отраслях, в первую очередь в промышленности. В прошлом году Казахстан был председательствующей стороной в уставных органах ЕАЭС. Наш Глава государства К. Токаев в начале прошлого года обозначил приоритетные направления нашего председательства в организации, можно с уверенностью сказать, что совместными усилиями эти направления, которые были указаны в обращении Президента, были успешно реализованы на том этапе и продолжают реализовываться в текущем году», — А. Смаилов.

Товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС за 2021 год составил $26,1 млрд, что на 28% выше, чем за 2020 год. Экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за 2021 год вырос на 34,9% и составил $7,6 млрд. Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за 2021 год вырос на 25,4% и составил $18,4 млрд. В свою очередь Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М. Мясникович отметил слаженную работу казахстанской стороны, подчеркнув, что все вопросы текущего заседания ЕПМС будут рассмотрены в установленном порядке. Предстоит большая работа по развитию кооперации.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Б. Султанов, вице-министр торговли и интеграции Ж. Кушукова, заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК А. Каримов и руководитель секретариата Председателя Коллегии ЕЭК В. Зиновский.