Премьер-Министр РК А. Мамин провел 20-ое заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в юбилейном 20-м заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

Глава Правительства отметил достигнутый в текущем году значительный прогресс по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС.

За 7 месяцев 2021 г. объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40%. Товарооборот Казахстана со странами Организации за январь-сентябрь т.г. вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $36,5 млрд. Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1% ($29,9 млрд).

А. Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами-членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения Программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности и Плана по ее реализации.

Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4% и составил $15,4 млрд.

Премьер-Министр РК предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств-членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации Программы «Зеленый пояс ШОС».

В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран-участниц ШОС Глава Правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему.

Премьер-Министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев т.г. через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тыс. ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай вырос на 36% и составил 604,5 тыс. ДФЭ.

«Дальнейшая реализация инициативы «Один пояс, один путь», программ Правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 г. формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран», - сказал А.Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков. Премьер-Министр РК обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе.

В заседании приняли участие министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, министр иностранных дел Пакистана Махмуд Шах Куреши, премьер-министры Таджикистана — Кохир Расулзода, Узбекистана — Абдулла Арипов, Беларуси — Роман Головченко, Монголии — Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, первый вице-президент Ирана — Мохаммад Мохбер, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов и др.

Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность Делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет Организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС. Приняты совместное коммюнике и Концепция создания Пула технопарков ШОС.



