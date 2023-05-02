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    Премьер-Министр поручил внести предложения по новым тарифам на воду

    2 Мая 2023, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Алихан Смаилов дал ряд поручений по вопросам обеспечения водой населения Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях рационального водопотребления Министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии и экологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду», - сказал он во время заседания Правительства.

    При этом глава Кабмина подчеркнул, что важно учесть необходимость направления вырученных средств на модернизацию инфраструктуры, в том числе на внедрение цифровых технологий водопользования.

    Министерству индустрии совместно с Министерством экологии и акиматами регионов поручено провести мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в стране и в месячный срок внести в Правительство перечень объектов с высоким риском аварийности.

    Также Министерству экологии совместно с акиматами регионов до конца года нужно обеспечить завершение всех «долгостроев» по питьевому водоснабжению.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Цены и тарифы Вода
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