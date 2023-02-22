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    Премьер-Министр поручил ужесточить контроль по распределению льготного дизтоплива

    22 Февраля 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подчеркнул необходимость контроля за распределением льготного дизтоплива, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особый контроль должен быть и по распределению льготного дизтоплива. Нельзя допускать спекуляции и создания искусственного дефицита. В отношении операторов, которые продают распределенное дизтопливо «на сторону», необходимо принять самые жесткие меры», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, необходимо создать базу данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с данными по общей площади посевных земель и потребности в ГСМ.

    «В целом Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей следует принять все необходимые меры по своевременному проведению весенне-полевых работ», - отметил Премьер.

    Глава кабмина обратил внимание на ряд моментов:

    Первое. Министерствам сельского хозяйства, индустрии и финансов принять меры по обеспечению проведения фитосанитарных мероприятий и организации работ по внесению удобрений.

    Второе. Министерству экологии совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами принять меры по стабильному обеспечению поливной водой южных регионов республики, в том числе в долгосрочной перспективе.

    Третье. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных площадей обеспечить посев необходимого объема социально значимых и кормовых культур.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство Алихан Смаилов
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