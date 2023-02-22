Премьер-Министр поручил ужесточить контроль по распределению льготного дизтоплива

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подчеркнул необходимость контроля за распределением льготного дизтоплива, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Особый контроль должен быть и по распределению льготного дизтоплива. Нельзя допускать спекуляции и создания искусственного дефицита. В отношении операторов, которые продают распределенное дизтопливо «на сторону», необходимо принять самые жесткие меры», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, необходимо создать базу данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с данными по общей площади посевных земель и потребности в ГСМ.

«В целом Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей следует принять все необходимые меры по своевременному проведению весенне-полевых работ», - отметил Премьер.

Глава кабмина обратил внимание на ряд моментов:

Первое. Министерствам сельского хозяйства, индустрии и финансов принять меры по обеспечению проведения фитосанитарных мероприятий и организации работ по внесению удобрений.

Второе. Министерству экологии совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами принять меры по стабильному обеспечению поливной водой южных регионов республики, в том числе в долгосрочной перспективе.

Третье. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных площадей обеспечить посев необходимого объема социально значимых и кормовых культур.



