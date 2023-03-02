Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Премьер-Министр поручил ускорить проработку мер по проблемам горно-металлургической отрасли

    2 Марта 2023, 08:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд актуальных вопросов деятельности горно-металлургических компаний и развития отрасли в целом рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

    Участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов, разработке перспективных месторождений и развитию железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и топлива.


    Кроме того, затронуты вопросы тарифообразования на железнодорожные перевозки, наращивания экспорта продукции, обеспечения промышленных объектов газом и ряд других.

    В совещании приняли участие руководители нацкомпаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, а также центральных госорганов.


    Премьер-Министр поручил уполномоченным ведомствам ускорить проработку мер по проблемным вопросам, поднимаемым представителями бизнеса, и представить конкретные предложения на следующем совещании.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    50 типовых комплексов пограничных подразделений построят в Казахстане
    Алихан Смаилов поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов из Китая
    Необходимо выработать «нулевую терпимость» общества к наркотикам - Алихан Смаилов
    125-летие Каныша Сатпаева отметят в Казахстане
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров