Премьер-Министр поручил усилить темпы вакцинации в четырех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Индекс репродуктивности вируса составил 0,97. Занятость инфекционных коек составляет 53% и реанимационных - 47%. Всего вакцинировано свыше 6,1 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 4,8 млн человек. Необходимо отметить хорошие темпы вакцинации в городах Алматы, Шымкент и Туркестанской области», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.

Вместе с тем, Аскар Мамин поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.

«Принимаются меры по пополнению запасов вакцин. В рамках подготовки к новому учебному году необходимо завершить вакцинацию учителей к 25 августа и усилить контроль за готовностью учебных заведений», - поручил Премьер-Министр РК.



