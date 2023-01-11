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    Премьер-Министр поручил провести интеграцию НТС с информсистемами госорганов

    11 Января 2023, 19:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства торговли и интеграции Алихан Смаилов поручил обеспечить качественное и своевременное исполнение плана мероприятий по созданию национальной товаропроводящей системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Возможность анализа процессов ценообразования и мониторинга баланса товаров по стране крайне необходим для оперативного реагирования на торговые процессы. Важно автоматизировать процессы деятельности субъектов торговли, включая производителей, ритейлеров, складов и логистических сервисов», - сказал Премьер-Министр на заседании коллегии Минторговли.

    Алихан Смаилов поручил провести полноценную интеграцию Национальной товаропроводящей системы с информационными системами заинтересованных государственных органов и участников торговой деятельности для полноценного анализа торговой сферы.

    По словам Премьер-Министра, это необходимо не только для полноценного анализа, но и для того, чтобы продавцы, производители и торговцы могли видеть в этой единой информационной системе, кто продает, по какой цене, так как, по мнению главы Правительства, это тоже будет оказывать эффект на сдерживание цен и будет повышать доходы добросовестных предпринимателей.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Минторговли
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