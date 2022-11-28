Премьер-Министр поручил продолжить проверку законности выдачи лицензий на геологоразведку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Участники рассмотрели ситуацию на рынке железнодорожных грузоперевозок, вопросы доступа частных компаний на магистральные железнодорожные сети, а также деятельность крупной региональной электростанции. Премьер-Министр также поручил уполномоченным госорганам продолжить проверку законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых.

Фото: primeminister.kz



