Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.38 eur/kzt 483.58

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 64.95
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Премьер-Министр поручил продолжить проверку законности выдачи лицензий на геологоразведку

    28 Ноября 2022, 19:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Участники рассмотрели ситуацию на рынке железнодорожных грузоперевозок, вопросы доступа частных компаний на магистральные железнодорожные сети, а также деятельность крупной региональной электростанции. Премьер-Министр также поручил уполномоченным госорганам продолжить проверку законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых.

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алихан Смаилов и представитель компании Shell обсудили развитие нефтегазовой отрасли
    Алихан Смаилов провел встречу со Специальным посланником Канады по ЕС и Европе
    Героизм пожарного Аскара Забикулина будет служить примером - Премьер-Министр РК
    Ключевые направления работы Правительства обозначил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
    2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
    3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
    4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
    5 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК
    Новости партнеров