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Премьер-Министр поручил продолжить проверку законности выдачи лицензий на геологоразведку

28 Ноября 2022, 19:49
Премьер-Министр поручил продолжить проверку законности выдачи лицензий на геологоразведку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Участники рассмотрели ситуацию на рынке железнодорожных грузоперевозок, вопросы доступа частных компаний на магистральные железнодорожные сети, а также деятельность крупной региональной электростанции. Премьер-Министр также поручил уполномоченным госорганам продолжить проверку законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых.

Фото: primeminister.kz


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