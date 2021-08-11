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    Премьер-министр поручил обеспечить доставку учебников согласно графику

    11 Августа 2021, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 25 августа текущего года необходимо обеспечить полную доставку учебников согласно графику. Об этом сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 25 августа текущего года необходимо обеспечить полную доставку учебников согласно графику. В первую очередь это касается двух регионов, где задерживается обеспечение школ учебниками – это Павлодарская и Туркестанская области», - сказал Аскар Мамин.

    Ранее Премьер-министр РК поставил задачу в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Премьер-министр РК Образование Общество
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