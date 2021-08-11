Премьер-министр поручил обеспечить доставку учебников согласно графику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 25 августа текущего года необходимо обеспечить полную доставку учебников согласно графику. Об этом сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 25 августа текущего года необходимо обеспечить полную доставку учебников согласно графику. В первую очередь это касается двух регионов, где задерживается обеспечение школ учебниками – это Павлодарская и Туркестанская области», - сказал Аскар Мамин.

Ранее Премьер-министр РК поставил задачу в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов.



