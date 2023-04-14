Премьер-Министр ознакомился с проектом детальной планировки Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил Улытаускую область с рабочей поездкой, в ходе которой ознакомился с проектом детальной планировки Жезказгана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Как сообщили в пресс-службе Правительства, в ближайшие два года в городе планируется компактно разместить новые многоквартирные жилые дома, объекты культуры, образования, спорта, здравоохранения и административные здания. Кроме того, запланированы работы по благоустройству побережья Кенгирского водохранилища, созданию функциональных общественных пространств, парков и зон отдыха.

Глава Правительства подчеркнул, что строительство новых объектов требует опережающего развития инженерно-транспортных коммуникаций.

«Реализация проектов по подведению инфраструктуры, ее модернизации и другие мероприятия должны проводиться с учетом перспектив дальнейшего расширения границ города. Акимат должен держать данный вопрос на контроле», — отметил Алихан Смаилов.

Также в ходе рабочей поездки в регион Алихан Смаилов посетил участок автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда – Жезказган», который будет реконструирован в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала региона. После чего глава Кабмина проинспектировал работу Жезказганской ТЭЦ и ознакомился с мерами по ее подготовке к предстоящему отопительному сезону.



