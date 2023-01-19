Премьер-министр Новой Зеландии объявила об отставке из-за усталости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уйдет с поста премьер-министра Новой Зеландии в следующем месяце, признавшись в своем эмоциональном выступлении, у нее больше нет сил работать на этой должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

42-летняя Ардерн сказала, что почти шесть трудных лет на месте премьера сильно ее измотали.

Она уйдет с поста лидера Лейбористской партии не позднее 7 февраля. В ближайшие дни состоится голосование, чтобы определить ее замену.

14 октября в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы.

Г-жа Ардерн сказала, что обдумывала свое будущее во время летних каникул.

«Я надеялась, что найду необходимые силы, чтобы продолжать работать, но, к сожалению, не нашла. Я окажу Новой Зеландии медвежью услугу, если буду продолжать», - сказала она.

Джасинда Ардерн стала самой молодой женщиной-главой правительства в мире, когда в 2017 году она была избрана премьер-министром в возрасте 37 лет.

На годы ее лидерства пришлось несколько нелегких испытаний. В том числе пандемия Covid-19, стрельба в мечети Крайстчерча и извержение вулкана на острове Уайт-Айленд.





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