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    Премьер-министр Монголии совершит официальный визит в Казахстан

    7 Октября 2019, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10-12 октября состоится официальный визит Премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время визита запланированы переговоры с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым, в ходе которых будут обсуждаться вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

    «В присутствии глав правительств двух стран состоится подписание ряда соглашений и меморандумов в сферах образования, противодействия терроризму, правовой помощи по уголовным и гражданским делам, призванных вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень», - проинформировал Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

    Кроме того, запланированы проведение Казахстанско-монгольского бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран, посещение Международного финансового центра «Астана», Международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов и предприятий.

    Напомним, в Казахстане с рабочим визитом находится вице-президент Республики Болгария Илиана Йотова.

    Кроме того, 8-9 октября ожидается официальный визит в Казахстан министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Монголия
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