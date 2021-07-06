Премьер-министр Ливана предупредил, что страна находится в нескольких днях от социального взрыва

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Временный премьер-министр Ливана Хасан Диаб предупредил, что Ливан находится на грани катастрофы, «последствия которой отразятся за пределами страны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Выступая во время телеобращения во вторник, Хасан Диаб, уже на протяжении более 10 месяцев возглавляющий правительство в качестве исполняющего обязанности премьера-министра, призвал международное сообщество помочь предотвратить «социальный взрыв», предупредив, что Ливан находится на грани катастрофы, «последствия которой отразятся за пределами страны».

«Правительству потребуется поддержка дружественных стран, чтобы спасти Ливан от затруднительного положения, в котором он сейчас находится», - заявил политик.

Хасан Диаб ушел в отставку после крупного взрыва в порту Бейрута в августе прошлого года, унесшего более двух сотен жизней и наполовину разрушившего ливанскую столицу. С тех пор в Ливане так и не было сформировано новое правительство.

В октябре ранее трижды занимавший пост премьер-министра Саад Харири получил голоса 65 депутатов и был назначен на должность будущего главы ливанского правительства. Ему было поручено сформировать новый кабинет министров, однако из-за существующих по сей день разногласий с другими политическими силами страны, включая ее президента Мишеля Ауна, вопрос формирования нового правительства и его состава повис в воздухе.

Согласно конституции Ливана, и С. Харири, и М. Аун должны согласовать состав правительства, однако разногласия в составе кабинета министров не дают им завершить этот процесс.

«Ливанцы проявили терпение и несут бремя этого долгого ожидания. Но их терпение на исходе, поскольку их страдания нарастают», - отметил Х. Диаб.

На фоне продолжающегося кризиса более 60 процентов населения оказались за чертой бедности, а национальная валюта потеряла более 91 процента своей стоимости, что лишило ливанцев доступа к большинству основных товаров.

Стране угрожает нехватка продовольствия, а дефицит топлива уже сейчас сказывается на больницах, пекарнях и домашних хозяйствах. В июне главнокомандующий ливанской армии Джозеф Аун сообщил, что сотрудникам вооруженных сил не хватает еды и лекарств, чтобы жить и работать.

Две из четырех электростанций Ливана в настоящее время работают на оставшихся запасах топлива, при этом государственная энергетическая компания Électricité du Liban предупреждает, что ей придется отключить их, если запасы топлива иссякнут, отмечает портал Arab News.

Всемирный банк назвал кризис в Ливане одной из самых ужасных депрессий современной истории.