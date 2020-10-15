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    Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента

    15 Октября 2020, 21:54

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента. Об этом он заявил на встрече с митингующими на Старой площади у Дома правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    «Президент Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке. Спикер Жогорку Кенеша Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и тоже написал заявление. Полномочия президента и премьер-министра перешли мне», - сказал Жапаров.

    Как сообщалось ранее, СооронбайЖээнбеков принял решение уйти в отставку.

    14 октября он подписал Указ «О назначении Премьер-министра и членов Правительства Кыргызской Республики». Жапаров Садыр Нургожоевич был назначен Премьер-министром Кыргызской Республики.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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