Премьер-Министр Кыргызстана подал в отставку

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства КР.

Официальный сайт Правительства Кыргызской Республики публикует текст заявления главы Правительства:

«Уважаемые кыргызстанцы!

В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес Правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, в интересах проведения объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы мною было принято решение взять краткосрочный отпуск.

Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона.

Но, к сожалению, расследование все еще не завершено. В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, Правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе Правительства. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия Премьер-министра Кыргызской Республики.

Хочу поблагодарить Президента Жээнбекова Сооронбая Шариповича, депутатов Жогорку Кенеша, членов Правительства и всех кыргызстанцев за постоянную поддержку на протяжении более двух лет моей работы в качестве Премьер-министра. Считаю, что Правительство справилось с главными задачами по обеспечению макроэкономической стабильности и созданию задела для дальнейшего устойчивого развития экономики.

В своей работе я всегда работал честно и открыто, старался приносить пользу общему делу и уверен, что и в будущем у меня будет возможность применять свои знания и накопленный опыт на благо страны и общества».

Напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев был назначен премьер-министром Кыргызстана 20 апреля 2018 года.