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    Премьер-министр Кыргызстана: Необходимо быть готовыми к возможному ухудшению эпидситуации

    20 Июня 2020, 20:15

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Необходимо быть готовыми к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в стране из-за коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр КР Кубатбек Боронов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    «В связи с пандемией COVID-19 усложняется текущая социально-экономическая и эпидемиологическая ситуация. Ежедневно наблюдается увеличение числа случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, особенно сложная ситуация в городах Бишкек, Ош и Чуйской области. Вместе с тем, в регионах не в достаточной мере ведутся работы по контролю ситуации. Как было отмечено на заседании Совета безопасности Кыргызской Республики, главы областей несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию на вверенных территориях», - сказал Кубатбек Боронов.

    Решением Совета безопасности КР поручено обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор на территории КР.

    «Все поручения, указанные в его решении, должны быть выполнены качественно, в полном объёме и своевременно. Каждый государственный орган и каждая область должны реализовать комплекс подготовительных мер к осенне-зимнему периоду. Это касается как готовности медицинских учреждений к увеличению числа заболевших, так и работы различных направлений экономической деятельности. Кроме того, с учетом роста заболеваемости COVID-19 будут приняты ряд мер. Так, планируется после обеда в субботу и в воскресенье на весь день по городу Бишкеку приостановить движение общественного транспорта. Также рассматривается вопрос ограничения межрегионального сообщения общественного транспорта, при этом такси, личные автомобили и большегрузный транспорт будут передвигаться беспрепятственно», - сообщил премьер-министр.

    Глава правительства подчеркнул, что каждый гражданин ответственен за свое здоровье и здоровье своих близких. Он призвал всех граждан быть особенно осторожными в общественных местах и соблюдать санитарные правила.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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