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    Премьер-Министр Казахстана провел встречу с Председателем Правительства России

    6 Октября 2022, 18:53

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - На полях второго Каспийского экономического форума в Москве Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречу с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

    Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

    По итогам переговоров главы правительств выразили готовность к укреплению двусторонних связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Премьер-министр РК Россия Международная деятельность РК Алихан Смаилов
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