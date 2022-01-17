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    Премьер-Министр Казахстана провел телефонный разговор с Вице-Президентом Турции

    17 Января 2022, 20:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Вице-Президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Вице-Президент Турецкой Республики Ф.Октай поздравил А.Смаилова с назначением на пост Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Ф.Октай выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий января и отметил что Турция готова оказать необходимую поддержку Казахстану.

    «Турецкая Республика является надежным и стратегическим партнером Казахстана. Правительство Казахстана продолжит укреплять сотрудничество с Турцией по всем направлениям сотрудничества», - сказал А.Смаилов.

    Турция – важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 11 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил $3,74 млрд, что на 32% больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 г. За годы Независимости РК Турция инвестировала в экономику Казахстана около $5 млрд, инвестиции РК в ТР составили $1,1 млрд.

    В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Турция Алихан Смаилов
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