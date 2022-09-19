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    Премьер-Министр Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ

    19 Сентября 2022, 20:06

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 19 сентября, Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    В городе Абу-Даби запланированы встречи с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, заместителем Премьер-Министра, министром Администрации Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном и представителями деловых кругов страны.

    Также ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих соглашений.


    Фото: t.me/KZgovernment
    Правительство РК Ближний Восток ОАЭ Алихан Смаилов
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