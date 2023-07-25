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    Премьер-Министр Казахстана поручил уделять особое внимание развитию приграничных сел

    25 Июля 2023, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил обеспечить качественную и своевременную реализацию всех проектов «Ауыл - Ел бесігі». Также глава Кабмина заострил внимание на развитии приграничных сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень важно практично распределять средства в регионах. Надо исключать случаи, когда в одном районе реализуется несколько проектов, а в других - ни одного. При этом развитие перспективных населенных пунктов требует особого внимания. В последующем они должны привлекать жителей из близлежащих менее перспективных населенных пунктов. По поручению Главы государства в текущем году была принята Концепция развития сельских территорий до 2027 года. В ее рамках проект «Ауыл – Ел бесігі» определен одним из основных инструментов по модернизации сельской инфраструктуры», - отметил на заседании Правительства Премьер-Министр Алихан Смаилов.

    К 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития до параметров Системы региональных стандартов.

    В этой связи Алихан Смаилов поручил обеспечить качественную и своевременную реализацию всех проектов «Ауыл - Ел бесігі», проработать вопрос максимального финансирования проекта «Ауыл - Ел бесігі» из республиканского и местных бюджетов.

    Акимам областей поручено активизировать работу по привлечению частных инвестиций для развития сельских территорий, при этом особое внимание уделять развитию приграничных сел. Также поручено принять все необходимые меры и обеспечить достижение целевых индикаторов Концепции развития сельских территорий.

    Ранее Алихан Смаилов назвал регионы, где отмечается низкий уровень освоения выделенных на программу «Ауыл - Ел бесігі» средств.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Регионы Казахстана Ауыл – Ел бесігі Алихан Смаилов
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