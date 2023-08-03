Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Премьер-министр Канады разводится с супругой после 18 лет брака

    3 Августа 2023, 10:07

    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи разводятся после 18 лет брака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

    Пара поженилась в Монреале в 2005 году, у них трое детей.

    В официальном заявлении говорится, что хотя они подписали соглашение о разводе, появляться на публике все равно будут вместе. В данный момент бывшие супруги просят не беспокоить их ради благополучия своих детей: 15-летнего Ксавьера, 14-летней Эллы-Грейс и 9-летнего Хадриена.

    «Мы остаемся дружной семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить», - заявили 51-летний Трюдо и 48-летняя Софи Грегуар Трюдо.

    В последние годы их все реже видели вместе на публике, хотя в мае они присутствовали на коронации короля Карла III в Великобритании, а в марте принимали президента США Джо Байдена в Канаде.

    Они начали встречаться в 2003 году, когда Софи работала телеведущей. Она также известна своей благотворительной деятельностью.

    Джастин Трюдо стал вторым премьер-министром Канады, объявившим о разводе во время пребывания в должности. Первыми были его отец, покойный Пьер Эллиот Трюдо и мать Маргарет Трюдо, которые объявили о своем разрыве в 1977 году после шести лет совместной жизни.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости Канада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Океаны Земли меняют цвет из-за изменения климата
    Ледяной человек Эци оказался потомком мигрантов из Малой Азии
    Медсестра убила 7 младенцев в Британии
    Житель США купил лотерею и выиграл более $40 000
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области