Премьер-министр Канады разводится с супругой после 18 лет брака

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи разводятся после 18 лет брака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Пара поженилась в Монреале в 2005 году, у них трое детей.

В официальном заявлении говорится, что хотя они подписали соглашение о разводе, появляться на публике все равно будут вместе. В данный момент бывшие супруги просят не беспокоить их ради благополучия своих детей: 15-летнего Ксавьера, 14-летней Эллы-Грейс и 9-летнего Хадриена.

«Мы остаемся дружной семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить», - заявили 51-летний Трюдо и 48-летняя Софи Грегуар Трюдо.

В последние годы их все реже видели вместе на публике, хотя в мае они присутствовали на коронации короля Карла III в Великобритании, а в марте принимали президента США Джо Байдена в Канаде.

Они начали встречаться в 2003 году, когда Софи работала телеведущей. Она также известна своей благотворительной деятельностью.

Джастин Трюдо стал вторым премьер-министром Канады, объявившим о разводе во время пребывания в должности. Первыми были его отец, покойный Пьер Эллиот Трюдо и мать Маргарет Трюдо, которые объявили о своем разрыве в 1977 году после шести лет совместной жизни.