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    Премьер-министр Израиля Нетаньяху госпитализирован

    16 Июля 2023, 04:28

    ИЕРУСАЛИМ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Сейчас премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проходит полное медобследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    14 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в отделение неотложной помощи медцентра Sheba в Тель-Авиве после того, как почувствовал недомогание.

    Сейчас его состояние удовлетворительное, он проходит полное медобследование. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

    В офисе премьера также заявили, что он «в хорошем состоянии и проходит медицинское обследование в больнице Шиба» в пригороде Тель-Авива.

    Премьер-министру Нетаньяху 73 года. Он в общей сложности с перерывами 14 лет занимает пост премьера. Нетаньяху в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости Израиль
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