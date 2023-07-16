Премьер-министр Израиля Нетаньяху госпитализирован

ИЕРУСАЛИМ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Сейчас премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проходит полное медобследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

14 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в отделение неотложной помощи медцентра Sheba в Тель-Авиве после того, как почувствовал недомогание.

Сейчас его состояние удовлетворительное, он проходит полное медобследование. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

В офисе премьера также заявили, что он «в хорошем состоянии и проходит медицинское обследование в больнице Шиба» в пригороде Тель-Авива.

Премьер-министру Нетаньяху 73 года. Он в общей сложности с перерывами 14 лет занимает пост премьера. Нетаньяху в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года.