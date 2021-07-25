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    Премьер-министр Италии дал «жесткий» ответ противникам вакцинации

    25 Июля 2021, 11:15

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Новые правила, утвержденные правительством Италии на текущей недели, ввели обязательное использование сертификата о вакцинации в многих государственных учреждениях страны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что люди, пропагандирующие идеи против вакцинации, распространяют «смертельный призыв».

    «Призыв не делать прививку - это, по сути, призыв умереть. Если вы не сделаете прививку, вы заболеете, вы умрете. Или вы убиваете: не вакцинируетесь, заболеваете, заражаете других, кто-то умирает», - сказал М. Драги на пресс-конференции, объявляя новые ограничения, которые помогут противодействовать распространению дельта-варианта COVID-19.

    «Без вакцинации все может снова закрыто. Вакцина распространяется, и мы наблюдаем, что с помощью данной защиты показатели госпитализации и смертей гораздо менее серьезны « , - продолжил премьер-министр Италии.

    Как сообщают итальянские СМИ, вышеуказанные заявления М. Драги стали определенным ответом лидеру правой партии «Лига» Маттео Сальвини, который в последние дни заявил, что молодым людям «не нужна» вакцинация и что люди в возрасте 40-59 лет могут свободно решать, делать ли прививки.

    Новые правила, утвержденные правительством Италии в четверг, ввели обязательное использование сертификата о вакцинации во многих общественных учреждениях, включая закрытые рестораны, бары, шоу на открытом воздухе, спа-салоны, бассейны, тренажерные залы, ярмарки, конгрессы и соревнования с 6 августа.

    Сертификат действителен для вакцинированных, а также для тех, кто получил только одну дозу вакцины, и для тех, кто может показать отрицательный тест за последние 48 часов.

    Правительство Италии также продлило чрезвычайное положение до конца 2021 года.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Италия Коронавирус в мире Вакцинация
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