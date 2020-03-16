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    Премьер-министр Индии предложил создать чрезвычайный фонд для борьбы с коронавирусом

    16 Марта 2020, 12:26

    ИНДИЯ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел экстренную видеоконференцию с лидерами и представителями стран Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии входят Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка.

    В ходе видеоконференции Индия предложила партнерам СААРК создать чрезвычайный фонд COVID-19 на основе добровольных взносов. Как отметил Премьер-министр Индии, страна обещала начать взнос с 10 миллионов долларов.

    Как подчеркнул Нарендра Моди, цель создаваемого фонда - помочь покрыть расходы на неотложные меры по борьбе с пандемией. Отмечается, что министры иностранных дел стран Ассоциации доработают концепцию и рабочие правила.

    Индия также предложила и предоставила помощь некоторым соседям СААРК.

    «Разработаны протоколы для каждого этапа борьбы с этой пандемией, включая скрининг в точках входа, отслеживание контактов подозреваемых случаев, карантин и управление объектами изоляции и для выписки очищенных случаев. За границей были эвакуированы более 1450 граждан Индии из основных районов вспышки болезни», - говорится в сообщении Премьер-министра Индии.

    Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила Covid-19 пандемией. По последним данным, более 160 000 человек инфицированы коронавирусной инфекцией во всем мире, скончались 6500 человек.

    По информации, предоставленной Нарендрой Моди, на сегодняшний день в регионе СААРК зарегистрировано более 150 случаев заболевания коронавирусом с двумя смертельными исходами.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Индия Пневмония в Китае
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