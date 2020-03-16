Премьер-министр Индии предложил создать чрезвычайный фонд для борьбы с коронавирусом

ИНДИЯ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел экстренную видеоконференцию с лидерами и представителями стран Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии входят Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка.

В ходе видеоконференции Индия предложила партнерам СААРК создать чрезвычайный фонд COVID-19 на основе добровольных взносов. Как отметил Премьер-министр Индии, страна обещала начать взнос с 10 миллионов долларов.

Как подчеркнул Нарендра Моди, цель создаваемого фонда - помочь покрыть расходы на неотложные меры по борьбе с пандемией. Отмечается, что министры иностранных дел стран Ассоциации доработают концепцию и рабочие правила.

Индия также предложила и предоставила помощь некоторым соседям СААРК.

«Разработаны протоколы для каждого этапа борьбы с этой пандемией, включая скрининг в точках входа, отслеживание контактов подозреваемых случаев, карантин и управление объектами изоляции и для выписки очищенных случаев. За границей были эвакуированы более 1450 граждан Индии из основных районов вспышки болезни», - говорится в сообщении Премьер-министра Индии.

Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила Covid-19 пандемией. По последним данным, более 160 000 человек инфицированы коронавирусной инфекцией во всем мире, скончались 6500 человек.

По информации, предоставленной Нарендрой Моди, на сегодняшний день в регионе СААРК зарегистрировано более 150 случаев заболевания коронавирусом с двумя смертельными исходами.