Премьер-министр Индии ответил Касым-Жомарту Токаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил Президента РК Касым-Жомарта Токаева за теплые слова. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Спасибо Вам, Президент Токаев @TokayevKZ за теплые слова. Индия и Казахстан –стратегические партнеры. Сотрудничество и проявление солидарности в такие сложные времена лишь усилит узы дружбы между двумя странами», - написал Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Правительство Индии за направленную партию лекарств для борьбы с пандемией.

Ранее рейс с особыми пассажирами и лекарствами прибыл из Индии в Казахстан.