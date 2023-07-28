Премьер-министр Чехии стал крестным отцом жеребенка лошади Пржевальского

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - В Праге премьер-министр Чехии Петр Фиала окрестил жеребенка лошади Пржевальского. Одномесячная кобыла от него получила имя Барунка. Фиала является не только крестным отцом жеребенка. Прежде всего он - покровитель проекта, организованного Пражским зоопарком, по возвращению этих последних диких лошадей в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«На протяжении многих лет Чехия помогала спасать лошадей Пржевальского. Во многом благодаря усилиям Пражского зоопарка, который в этом всегда играет ключевую роль. Я лично присутствовал в Астане, в тот момент, когда директор Бобэк подписывал меморандум о совместной работе между Пражским зоопарком и Министерством экологии Республики Казахстан, о том, чтобы мы приняли участие в расширении популяции лошадей Пржевальского в регионе Средней Азии, а именно в Казахстане. Сейчас я рад, что могу окрестить первого жеребенка, появившегося на свет на Дивчих градех, потому что именно Барунка с большой вероятностью в будущем отправится в края своих предков – в степи Казахстана» - сообщил во время крещения премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По словам Фиалы, имя «Барунка» он выбрал потому, что с одной стороны оно соответствует правилу, согласно которому каждый год меняется буква алфавита, на которую должны начинаться имена всех новорожденных жеребят – в этом году это буква «Б», а с другой стороны это красивое чешское имя, имеющее для чехов ряд значений. В связи с этим, премьер-министр напомнил о покровительнице детей - святой Барбаре и персонаже Барунки из повести «Бабушка» Божены Немцовой, которая, по мнению Фиалы, олицетворяет радость, детство и счастливое взросление.

Директор Пражского зоопарка Мирослав Бобэк по случаю крестин напомнил, что Пражский зоопарк принимал и принимает активное участие в реинтродукции лошадей Пржевальского в Монголии. Именно благодаря этой своей деятельности, зоопарк был удостоен высшей награды Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов WAZA Conservation Award.

«Теперь, после успешной реинтродукции на западе Монголии, мы готовимся расширить наш проект на восток страны. Однако еще раньше будет осуществлено возвращение лошадей Пржевальского в Казахстан. В связи с этим я бы хотел поблагодарить премьер-министра Фиалу, так как именно благодаря его поддержке с большей вероятностью уже в следующем году мы сможем перевести туда первых лошадей Пржевальского» - рассказал о планах на будущее директор Пражского зоопарка Мирослав Бобэк.

Для лошадей Пржевальского на территории Пражского зоопарка тем временем строится современный выгон и загон рядом с верхней станцией канатной дороги. Их официальное открытие запланировано в следующем году. В экспозиции будут представлены не только лошади Пржевальского, символ Пражского зоопарка, но и другие представители монгольской фауны, например, манулы и степные виды рептилий.